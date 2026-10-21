Онищенко требует полного запрета вейпов: чем они опасны для подростков

Продажу электронных сигарет в России необходимо полностью запретить. Такую позицию 20 октября озвучил эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

– Необходимо запретить вейпы на законодательном уровне, по аналогии с законом о борьбе с табакокурением, – подчеркнул он в интервью ТАСС.

Ранее академик отмечал, что активное распространение этих устройств способствует вовлечению детей и подростков в курение. При этом попытки ужесточить ограничения наталкиваются на противодействие транснациональных табачных корпораций.



Инициативу поддержали и на региональном уровне. 14 октября Комитет Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству одобрил законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Если документ примут, ограничение будет действовать пять лет – с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о вреде вейпов для молодого организма. Исследования показывают, что аэрозоль, вдыхаемый при использовании электронных сигарет, содержит никотин, тяжелые металлы, ароматизаторы и другие химические соединения, способные нанести серьезный ущерб здоровью.

У подростков и молодежи никотин вызывает быстрое привыкание и негативно влияет на развитие головного мозга. Это может привести к ухудшению памяти, снижению концентрации внимания и проблемам с обучением. Кроме того, регулярное использование вейпов повышает риск заболеваний дыхательной системы, включая бронхит и воспалительные процессы в легких, а также сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Молодой организм особенно уязвим к токсическому воздействию компонентов жидкостей для вейпов, поскольку процессы формирования органов и систем еще не завершены. Именно поэтому эксперты настаивают на необходимости жестких законодательных мер для защиты подрастающего поколения. Об этом пишет Udm-info.