Общество

Кемеровчанин сильно торопился в аэропорт и попал на 75 тысяч

В аэропорту Кемерово произошёл инцидент, который сначала выглядел как обычная поломка. Но вскоре выяснилось, что всё не так просто.

PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vdmt2aWRlby5ydS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD0tMjMzMTIyNzE4JmlkPTQ1NjIzOTI5NiZoYXNoPTI0NTg1ZGE1NzFlYjk1N2QiIHN0eWxlPSJwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTt0b3A6MDtsZWZ0OjA7d2lkdGg6MTAwJTtoZWlnaHQ6MTAwJTsiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iIj48L2lmcmFtZT4=

В аэропорту Кемерово произошло ЧП с шлагбаумом. Как сообщает Транспортная полиция Сибири, в дежурную часть линейного отделения полиции поступило сообщение от диспетчера о повреждении шлагбаума при въезде на территорию аэропорта.

По данным ведомства, сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на шлагбаум. В результате правой частью бампера была повреждена стойка конструкции – она упала, а вместе с ней вышли из строя накладные фотоэлементы. После происшествия мужчина покинул территорию аэропорта, но далеко не уехал .

– Сумма ущерба, причинённого аэровокзальному комплексу, составила 75 000 рублей, – отметили в транспортной полиции Сибири.

Отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет .

Видео: Транспортная полиция Сибири
Автор: Анисия Шокель
 аэровокзальный комплекс  аэропорт  водитель  ДТП  Кемерово  Кузбасс  Кузбасское ЛУ МВД  Новости кемерово  новости кузбасса  полиция  транспортная полиция  уголовное дело  ущерб  фотоэлементы  шлагбаум Облако тегов