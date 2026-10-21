Будет ли устный экзамен по истории: Рособрнадзор озвучил планы

Введение нового испытания для выпускников 9 классов пока находится на стадии обсуждения. Как пояснили в Рособрнадзоре, окончательный вердикт будет зависеть от результатов тестирования и мнения профессионального сообщества.

– По результатам апробации пройдут общественно-профессиональные обсуждения и будут приняты соответствующие решения, – сообщили в ведомстве в беседе с ТАСС.

Предполагается, что экзамен может появиться в 2028 году. В октябре и ноябре текущего года он проходит проверку в ряде российских регионов. Специалисты Федерального института педагогических измерений сейчас прорабатывают подходы к введению экзамена. В ходе тестирования они проверяют разные модели заданий и варианты организации испытания. Об этом пишет "РосБалт".