Школьники решили подзаработать в Кузбассе: теперь обоим грозит 10 лет колонии

В Новокузнецке сотрудники уголовного розыска задержали двоих несовершеннолетних курьеров, которые приехали из Новосибирска за деньгами пенсионеров. Как сообщает ГУ МВД по Кузбассу, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики получили информацию о том, что семья пожилых местных жителей находится под влиянием мошенников. Полицейские выяснили: потерпевшие продолжали оставаться на связи с аферистами, которые требовали от новокузнечан передачи денежных средств .

По данным ведомства, оперативники разработали спецмероприятие. Встреча с курьерами, во время которой супруги должны были передать 3 млн рублей, проходила под контролем сотрудников уголовного розыска. В результате злоумышленников, прибывших за деньгами, задержали с поличным. Ими оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 15 и 16 лет .

Выяснилось, что ещё в августе 2026 года 16-летний подросток и его 15-летний друг в одном из мессенджеров согласились на предложение неизвестных лиц выступить курьерами. За денежное вознаграждение им нужно было забрать деньги в Новокузнецке у пожилой семейной пары.

– 14 октября 2026 года они получили от потерпевших 3 миллиона рублей и сразу были задержаны сотрудниками уголовного розыска, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". По словам представителей полиции, максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы .