Права за 2500: в Кузбассе мигрант сэкономил на автошколе и лишился BMW

Житель Кузбасса попытался обойтись без автошколы, но в итоге остался без машины. Как сообщает прокуратура Кемеровской области, Новокузнецкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении иностранного гражданина. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ – приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права .

Выяснилось, что осуждённый не захотел учиться в российской автошколе. Вместо этого он передал незнакомому мужчине 2500 рублей, чтобы тот изготовил поддельное водительское удостоверение.

– Готовый документ он получил по почте и пользовался им для управления автомобилем, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Всё вскрылось, когда мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Проверка показала: предъявленное удостоверение – подделка. Документ изъяли, а транспортное средство поместили на специализированную стоянку. По данным прокуратуры, в ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину отрицать не перестал, но сторона обвинения предоставила совокупность доказательств, которые бесспорно подтвердили его причастность к преступлению .

Приговором суда ему назначили 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. А транспортное средство, которое виновный использовал при совершении преступления, конфисковали в собственность государства .

В ведомстве отметили, что законность выводов суда первой инстанции подтвердил Кемеровский областной суд. Приговор оставили без изменения, а жалобу осуждённого – без удовлетворения. Так что фальшивые права обернулись для мужчины не только работой, но и потерей автомобиля .