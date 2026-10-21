Семь миллионов на сказку: Кемерово готовят к ледяному чуду с водопадом из огней

Кемерово готовится к зимним праздникам с размахом. По данным госзакупок, управление архитектуры и градостроительства администрации города, на праздничное оформление объявили аукцион с начальной ценой 7,275 млн рублей. Заявки принимали до 20 октября, а итоги планируют подвести уже 22 октября. Договор будет действовать до 1 апреля 2027 года – включая время, когда декор придётся демонтировать.

Согласно техзаданию, центральным элементом зимней сказки станет световая конструкция на металлическом каркасе весом около 680 килограммов. Её дополнят светодиодным неоном, который изобразит струи воды, и световым элементом с эффектом водопада. Для последнего заданы минимальные габариты: 22 метра в длину и 2,5 метра в ширину. В проект также вошли не менее 170 белых стробоскопов, зеркальные детали площадью около 30 квадратных метров и баннерные панно примерно на 79 квадратных метров. Кустарники планируют украсить светодиодной сеткой на площади от 220 квадратных метров, а ещё 450 метров светового шнура предоставит сам заказчик .

Отмечается, что ледовые фигуры должны занять не менее 195 кубометров. Для их изготовления потребуется как минимум 200 кубометров прозрачного льда, заготовленного на природном водоёме. В закупке также указано обслуживание горок, но их количество и параметры не уточняются .

Подрядчику придётся работать в сжатые сроки. На разработку эскизов отводится всего один день, на доставку льда – три, а на создание ледовых композиций – семь. Сам подрядчик предложит, как будут выглядеть фигуры и где их разместить, но проект должен согласовать городской заказчик. Какие именно сюжеты выберут, пока неизвестно .

Также известно, что после установки подрядчику придётся каждый день следить за состоянием декора: счищать снег, ремонтировать повреждённые детали и поддерживать горки в порядке. Конструкции должны выдерживать суровые морозы до – 45.