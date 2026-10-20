"Отказывается принимать детей": кузбассовцы бьют тревогу из-за врачей в больнице

В комментариях к публикациям губернатора Кузбасса жители Мариинска пожаловались на нехватку детского стоматолога. По словам родителей, специалиста в местной поликлинике нет уже два года, а получить плановое лечение детям непросто. Семьи пишут, что обращение в соседний район не всегда помогает: там, как утверждает одна из подписчиц, детей из Мариинска не принимают даже с направлением.

– Нас отправляют в соседний район, по направлению которое ничего не значит, т.к специалист этого района отказывается принимать детей с Мариинска, – написала жительница в комментариях к публикации главы региона.

Другие родители поддержали её и рассказали, что вынуждены водить детей к частным стоматологам. Одна из женщин сообщила, что лечит у такого врача пятерых детей, но расходы заметно отражаются на семейном бюджете. По её словам, после оплаты лечения приходится сокращать траты на повседневные нужды.

– Моих пятерых несовершеннолетних деток так же приходится лечить у частного стоматолога. Стоматолог у которого я лечу детей – очень хороший врач. Но суммы за лечение сильно просаживают бюджет семьи, – поделилась подписчица.

Мариинская городская больница ответила, что сейчас детям до 14 лет оказывает только экстренную и неотложную стоматологическую помощь. Чтобы получить направление для планового лечения в другом медучреждении, родителям нужно обратиться к исполняющей обязанности заведующего стоматологическим отделением. После осмотра врач определит, куда направить ребёнка. В больнице также сообщили, что вакансия детского стоматолога открыта, а для привлечения специалистов предусмотрены выплаты и целевые направления для студентов.

Минздрав Кузбасса тоже отреагировал на комментарий и пояснил, что записать ребёнка на осмотр и плановое лечение по ОМС можно через портал "Врач42", чат-бот в MAX, по номеру 122, через кол-центр стоматологии или при обращении в регистратуру. Прикрепление к конкретной стоматологии для этого не требуется – родители могут выбрать удобную клинику.