Когда частая простуда у ребенка перестает быть нормой: "красные флаги" от педиатра

Для VSE42.Ru на вопросы о детском здоровье ответила Пантюхина Евгения Михайловна – врач-педиатр детской клиники "Будь Здоров" (Москва). По ее словам, у маленьких детей иммунитет еще только "учится" распознавать и бороться с вирусами. Кроме того, в детском саду или школе ребенок сталкивается с большим количеством новых вирусов, что закономерно приводит к частым простудам. Осенью и зимой, когда вирусы активнее распространяются в закрытых помещениях, дети болеют чаще.

– Если в семье есть школьники, частота ОРВИ у младшего ребенка может быть выше, – отметила врач.

По ее словам, в некоторых случаях частые болезни – это нормально. Например, если эпизоды протекают легко и быстро проходят, нет осложнений (отита, бронхита, пневмонии), а между болезнями ребенок активен, нормально ест, спит и развивается в соответствии с возрастом.

– В таком случае частые простуды – это скорее признак активного "обучения" иммунитета, а не патологии, – пояснила педиатр.

В российской педиатрической практике для оценки частоты заболеваний традиционно используют следующие ориентиры:

Первый год жизни: до 4 эпизодов острой инфекции верхних дыхательных путей в год.

1–3 года: до 6 эпизодов в год.

4–5 лет: до 5 эпизодов в год.

После 5 лет: более 4 эпизодов в год.



– Однако важно помнить, что эти цифры – лишь ориентир для выделения группы наблюдения, а не жесткий диагноз, – подчеркнула эксперт.

Поводом для более внимательного обследования, в том числе консультации иммунолога, могут стать тяжелые, осложненные или необычные инфекции. Например, 4 и более отита в год, две и более пневмонии, инфекции, требующие внутривенных антибиотиков. Также стоит обратить внимание на рецидивирующие инфекции в разных локализациях, плохую прибавку в весе или задержку развития, семейный анамнез первичных иммунодефицитов, затяжное течение болезней (симптомы сохраняются дольше двух недель), а также вялость, быструю утомляемость и ухудшение аппетита в перерывах между болезнями.

– В первую очередь стоит обратиться к педиатру, – подчеркнула Евгения Пантюхина.

Врач оценит не только частоту, но и тяжесть болезней, их локализацию, возбудителей, ответ на лечение, наличие осложнений, особенности роста и развития. Если "красных флагов" нет, но частота заболеваний все равно беспокоит, можно поддержать иммунитет ребенка. Для этого нужен достаточный сон, регулярная физическая активность, ежедневные прогулки на свежем воздухе с проветриванием помещений и соблюдение графика вакцинации.