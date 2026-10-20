"Нигде не ударялся, а синяк есть": врач объяснил, когда это опасно

Ростовчане нередко сталкиваются с появлением синяков на теле. И вроде бы нигде не ударялся, а синее пятно появилось. Врач одной из ростовских поликлиник пояснил, что самые частые причины – это травма, падение или удар. Также гематомы могут возникать при интенсивных нагрузках, например, в спортзале, и в местах, где человек соприкасается с тяжелыми предметами.

Однако бывает и так, что синяк появляется без воздействия извне. По словам медика, это связано с хрупкостью сосудов: когда амортизация не такая эффективная, синее пятно может возникнуть даже при легком касании. С таким сталкиваются беременные, пожилые люди и люди с повышенным весом. В группе риска и те, кто принимает некоторые медицинские препараты – например, антикоагулянты, антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные средства, а также много БАДов, витаминов D и E.

– Редко, но бывает, синяки могут появиться при нехватке витаминов С и К, которые участвуют в синтезе белков для сосудов и формирования свертываемости крови. В этом списке есть и витамин В 12, – уточняет медик.

Когда синяк вызывает опасения? По словам врача, не стоит паниковать, если синяк появился после очевидного ушиба и локализуется там, где человек ударился. Такой ушиб проходит в течение 7–12 дней, меняя цвет от синего до багрового и желто-зеленого.

Но если синяков много, и возникают они без видимой причины – это повод показаться врачу.

– Опасные синяки, как правило, возникают по 5–7 штук за неделю. Причем появляться они могут на таких местах, которыми сложно удариться – на спине, на животе. Кроме того, они могут сопровождаться слабостью, головокружением, отеками, тошнотой и часто – болями в суставах, – говорит доктор.

В этом случае надо спешить к врачу. Как отметил медик, поставить диагноз при заболеваниях, которые сопровождаются синяками, как правило, не представляет сложности. Консультация специалиста поможет снять все вопросы пациента, вовремя скорректировать образ жизни или назначить лечение. Об этом пишет Rostov Gazeta.