Общество

Лаборатория на колесах проехалась по Новокузнецку: результаты исследований

В Новокузнецке проверили воздух в трёх точках.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса, в Новокузнецке проверили качество воздуха.

По данным ведомства, исследования проводились 19 октября. Они шли в рамках программы мониторинга окружающей среды в регионе. Пробы воздуха отбирали автоматически в трёх точках города:

  • Первая – на улице Ленина, 49.
  • Вторая – на перекрёстке улицы Воронежская и переулка Архангельский.
  • Третья – на проспекте Строителей, 19/1.

Отмечается, что превышений предельно допустимых концентраций не нашли. В министерстве напомнили, что мобильная лаборатория умеет определять сразу несколько видов загрязняющих веществ. Это оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества и частицы РМ 2,5 и РМ 10. А ещё аммиак и фенол.

Фото: VSE42.Ru
Автор: Анисия Шокель
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