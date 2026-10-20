Лаборатория на колесах проехалась по Новокузнецку: результаты исследований

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса, в Новокузнецке проверили качество воздуха.
По данным ведомства, исследования проводились 19 октября. Они шли в рамках программы мониторинга окружающей среды в регионе. Пробы воздуха отбирали автоматически в трёх точках города:
- Первая – на улице Ленина, 49.
- Вторая – на перекрёстке улицы Воронежская и переулка Архангельский.
- Третья – на проспекте Строителей, 19/1.
Отмечается, что превышений предельно допустимых концентраций не нашли. В министерстве напомнили, что мобильная лаборатория умеет определять сразу несколько видов загрязняющих веществ. Это оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества и частицы РМ 2,5 и РМ 10. А ещё аммиак и фенол.
Фото: VSE42.Ru