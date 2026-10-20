Уголь как культурный код: "Идентичный Кемерово" исследовал историю главного ресурса Кузбасса

Кемерово, как и Кузбасс в целом, трудно представить без угля. С ним связаны появление заводов и институтов, развитие городов и районов, судьбы многих поколений жителей региона. Но уголь – это ещё и уникальное природное наследие, которое зародилось сотни миллионов лет назад. Чтобы посмотреть на главный ресурс Кузбасса глазами учёных, участники проекта "Идентичный Кемерово" отправились на экскурсию в Музей угля.
Музей находится при Институте угля ФИЦ УУХ СО РАН, который расположен на территории будущего креативного кластера "Город Талантов". Он работает с 1999 года, и сегодня в его фондах хранятся образцы из 75 месторождений страны, редкие геологические карты и научные издания. Один из главных раритетов – карта Кузнецкого бассейна 1925 года, которую начали составлять под руководством геолога Леонида Лутугина. Именно эти исследования в своё время сильно помогли промышленному освоению края.
Экскурсию для горожан провела Людмила Кравцова, ведущий научный сотрудник кабинета истории угольной промышленности Кузбасса Института угля и кандидат культурологии. В начале встречи участники вспомнили важные вехи истории региона: открытие угля в 1721 году, исследования Петра Чихачёва, который в XIX веке впервые описал Кузнецкий угольный бассейн, и образование Кемеровской области в 1943 году, когда значение кузбасского угля для страны особенно возросло.
Дальше гости перенеслись во времена, когда на Земле ещё не было людей. Миллионы лет назад территория Кузбасса то уходила под воду, то снова становилась сушей. Огромные папоротники и хвощи, умирая, формировали будущие залежи.
Кемеровчанам показали уникальный барзасский уголь, которому около 400 миллионов лет. Также участники узнали, что в Кузбассе встречаются все 17 марок угля, существующих в российской классификации. По его внешнему виду – матовому, блестящему или полосчатому – специалист может безошибочно определить свойства и условия, в которых этот уголь зарождался.
Удивило горожан и современное использование ресурса. Уголь сегодня – это не только энергетика. Из продуктов его переработки получают компоненты для лекарств, красителей и высокотехнологичных синтетических материалов.
Для некоторых участников экскурсия превратилась в трогательное путешествие в прошлое. Вера Петрова 35 лет проработала аппаратчиком мойки масел на коксохимическом производстве. Увидев продукцию переработки в витринах, она сразу вспомнила рабочие будни и дистилляцию каменноугольной смолы.
А бывший школьный учитель Наталья Бутырина мечтала попасть в этот музей много лет:
– В книжках можно прочитать всё, но хотелось увидеть сами экспонаты. В школьных коллекциях у нас были только торф, бурый и каменный уголь, антрацит. А здесь такое фантастическое разнообразие! Это моё чистое преподавательское любопытство.
Наталья Александровна планирует поделиться открытиями со своими бывшими учениками, связь с которыми поддерживает до сих пор.
– Угольная история региона – это не только промышленная статистика, а накопленный человеческий опыт: профессии, трудовые привычки, способы взаимодействовать, ответственность, взаимовыручка, отношение к риску и к делу. Именно такие "невидимые" навыки и ценности передаются внутри семей и сообществ, связывая поколения сильнее, чем любые лозунги. Современное искусство и культурные практики помогают перевести этот опыт в язык сегодняшнего дня: не "музейную ностальгию", а актуальное осмысление – через выставки, медиапроекты, ленд-арт, перформансы и городские истории, которые делают прошлое ресурсом для будущего, – отметила куратор проекта "Идентичный Кемерово" Анна Кузьмина.
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