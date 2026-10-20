Уголь как культурный код: "Идентичный Кемерово" исследовал историю главного ресурса Кузбасса

Кемерово, как и Кузбасс в целом, трудно представить без угля. С ним связаны появление заводов и институтов, развитие городов и районов, судьбы многих поколений жителей региона. Но уголь – это ещё и уникальное природное наследие, которое зародилось сотни миллионов лет назад. Чтобы посмотреть на главный ресурс Кузбасса глазами учёных, участники проекта "Идентичный Кемерово" отправились на экскурсию в Музей угля.

Музей находится при Институте угля ФИЦ УУХ СО РАН, который расположен на территории будущего креативного кластера "Город Талантов". Он работает с 1999 года, и сегодня в его фондах хранятся образцы из 75 месторождений страны, редкие геологические карты и научные издания. Один из главных раритетов – карта Кузнецкого бассейна 1925 года, которую начали составлять под руководством геолога Леонида Лутугина. Именно эти исследования в своё время сильно помогли промышленному освоению края.