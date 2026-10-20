Власти рассказали о кемеровском новшестве, которое за месяц покорило тысячи горожан

С 9 сентября в Кемерове работает остановочный пункт "21-й микрорайон". За это время им воспользовались почти 2 тысячи человек – они садились и выходили из электричек. Об этом сообщили в администрации города.

Остановка находится в Кировском районе, между пунктами "3-й Особый" и "Шахтёр". От железнодорожного вокзала Кемерова до неё можно доехать за 19 минут. Она обслуживает электропоезда, следующие по маршрутам Кемерово – Притомье – Барзас – Тайга.

За девять месяцев пригородные поезда этого направления перевезли 183 тысячи пассажиров.

– А всего в Кемеровской области с января по сентябрь пригородным транспортом воспользовались 3,2 млн человек, – отметили в Администрации г. Кемерова.

Уточнить расписание электричек можно на сайте пригородной компании, в приложении "РЖД Пассажирам", в чат-боте Макс АО "Кузбасс-пригород", по телефону 8-800-700-2501 (звонок бесплатный) или в пригородных железнодорожных кассах.