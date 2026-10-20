Металлурги вложили 50 млн рублей в техникумы Кузбасса

День открытых дверей в Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме

В рамках Единого дня открытых дверей школьникам 8–11-х классов и их родителям представили возможности обучения в колледжах и техникумах региона. В ходе мероприятия, организованного при поддержке комбината, участники не только знакомились с современными производственными процессами, но и получали доступ к оборудованию, участвовали в профессиональных пробах и общались с действующими специалистами.

Кузнецкий индустриальный техникум подготовил для школьников около 600 профессиональных проб. Также для них провели экскурсии на комбинат и квиз "Моя будущая профессия".