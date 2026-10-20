Металлурги вложили 50 млн рублей в техникумы Кузбасса

За последние пять лет ЕВРАЗ ЗСМК направил более 50 млн рублей на оснащение техникумов юга Кузбасса. Среди учебных заведений, с которыми сотрудничает комбинат, – Кузнецкий индустриальный техникум, Металлургический техникум имени И. П. Бардина и Новокузнецкий транспортно-технологический техникум. Все они участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет".
День открытых дверей в Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме
В рамках Единого дня открытых дверей школьникам 8–11-х классов и их родителям представили возможности обучения в колледжах и техникумах региона. В ходе мероприятия, организованного при поддержке комбината, участники не только знакомились с современными производственными процессами, но и получали доступ к оборудованию, участвовали в профессиональных пробах и общались с действующими специалистами.
Кузнецкий индустриальный техникум подготовил для школьников около 600 профессиональных проб. Также для них провели экскурсии на комбинат и квиз "Моя будущая профессия".
– Мы помогаем ребятам увидеть профессию изнутри: попробовать, почувствовать, насколько она им близка, – отметил начальник управления по обучению и развитию персонала ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Домнышев – Поддержка системы среднего профессионального образования – это важная, и не только для нас, инвестиция в будущее Кузбасса: в кадры, технологии и устойчивое развитие региона.