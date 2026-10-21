Из Форкса в Кемерово: героев "Сумерек" переодели в идентичные худи

У знаменитой вампирской саги "Сумерки" появилась неожиданная глава – кемеровская. Герои культовой истории Эдвард Каллен и Белла Свон сменили привычные образы на худи с местным характером. Такой эксперимент провела команда проекта "Идентичный Кемерово", решив необычным способом представить свою подборку тёплого мерча.
Идея оказалась вполне логичной: в Кемерове есть всё необходимое для съёмок собственной версии "Сумерек". Пасмурная осенняя погода, прохладный воздух и даже свой Сосновый бор, где Эдвард и Белла могли бы повторить знаменитые сцены из фильмов.
Авторы проекта признаются, что настолько любят свои худи, что решили "примерить" их даже на голливудских звёзд – как смелый визуальный эксперимент. При этом каждая модель отсылает к истории Кемерова и Кузбасса.
"Угольное" – худи, посвящённое шахтёрскому труду и угольной истории региона. В его образе отразились сила и стойкость людей, которые каждый день работают на шахтах и предприятиях Кузбасса.
"Привет из Кемерово" – худи для тех, кто любит родной город в любое время года, не боится сибирских морозов и скорее поедет в Шерегеш, чем на зимовку в тёплые края.
Две модели вошли в осеннюю подборку "Идентичного Кемерова". А эксперимент с героями "Сумерек" стал ещё одним способом показать, что локальный мерч может быть не только памятным сувениром, но и частью повседневного гардероба.
Кто знает, как сложилась бы история Эдварда и Беллы, если бы вместо Форкса они оказались в Кемерове? Возможно, вместо вечных разговоров о бессмертии их ждали бы прогулки по набережной, пробежки в бору и немного экстрима в "Парке Чудес". И, конечно, тёплые худи, ведь даже вампирам не помешает подготовиться к сибирской осени.
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