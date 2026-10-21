Из Форкса в Кемерово: героев "Сумерек" переодели в идентичные худи

У знаменитой вампирской саги "Сумерки" появилась неожиданная глава – кемеровская. Герои культовой истории Эдвард Каллен и Белла Свон сменили привычные образы на худи с местным характером. Такой эксперимент провела команда проекта "Идентичный Кемерово", решив необычным способом представить свою подборку тёплого мерча.

Идея оказалась вполне логичной: в Кемерове есть всё необходимое для съёмок собственной версии "Сумерек". Пасмурная осенняя погода, прохладный воздух и даже свой Сосновый бор, где Эдвард и Белла могли бы повторить знаменитые сцены из фильмов.

Авторы проекта признаются, что настолько любят свои худи, что решили "примерить" их даже на голливудских звёзд – как смелый визуальный эксперимент. При этом каждая модель отсылает к истории Кемерова и Кузбасса.