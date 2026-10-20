Виртуальный "обыск" лишил кузбасскую семью 1,6 млн рублей: подробности

Как сообщает ГУ МВД России по Кузбассу, в полицию обратился 47-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Из его квартиры исчезли более 1,6 млн рублей. К пропаже привела цепочка звонков, начавшаяся с сообщения о посылке.

Сначала неизвестный связался с 21-летним сыном мужчины, студентом одного из кемеровских вузов. Звонивший назвался сотрудником почтового отделения и объяснил, что посылку нужно получить в Ленинске-Кузнецком. Для подтверждения доставки он попросил назвать код из SMS.

Вскоре молодому человеку позвонил другой незнакомец – он представился сотрудником правоохранительных органов. Тот уверял, что со счетами родителей проводят подозрительные операции, и пугал студента уголовной ответственностью. Чтобы якобы подтвердить подлинность семейных накоплений, молодому человеку предложили показать наличные, которые хранятся дома.

– Следуя инструкциям афериста, сын потерпевшего приехал в Ленинск-Кузнецкий, провел "виртуальный обыск" в жилище родителей и предоставил фото имеющихся дома банкнот, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Он думал, что помогает расследованию. Затем пригласил родителей в кафе, а ключ от квартиры оставил под деревом возле подъезда. Всё это время молодой человек был на связи с мошенниками и следовал их инструкциям.

Когда семья вернулась домой, отец обнаружил, что наличные пропали. Сотрудники уголовного розыска сейчас устанавливают подозреваемых. Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы.