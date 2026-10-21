Авито запускает премию для исполнителей услуг

Премия объединяет два формата: рейтинг исполнителей, который автоматически формируют алгоритмы сервиса, и открытый конкурс с шестью номинациями. В основу рейтинга легли ключевые показатели: качество обслуживания, объём и содержание отзывов, средняя оценка, длительность активной работы на площадке и число контактов с заказчиками.

Итоги будут подводиться с учётом внутреннего рейтинга платформы, решения жюри и голосования клиентов. Такой подход даёт возможность оценить надёжность и ориентированность на заказчика по реальным данным. Приём заявок откроется в октябре 2026 года, голосование и подведение итогов пройдут в ноябре, а публикация рейтинга и торжественная церемония награждения – в декабре.

Александр Куроптев, старший директор вертикали Авито Услуги, отмечает, что рынок услуг в России нуждается в знаке качества, который поможет клиентам выбирать надёжных исполнителей, а специалистам – подтверждать свой статус профессионала. Инициатива платформы решает обе задачи.

Победители конкурса в каждой номинации получат денежные призы на развитие бизнеса, а также памятные награды и возможность выступить спикерами на отраслевых мероприятиях. Участники рейтинга получат цифровые бейджи в профилях – это знак качества для клиентов.