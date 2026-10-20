"Цветомузыка" на трассе: зачем на М-4 "Дон" в Краснодаре запустили лазер

На Восточном обходе Краснодара появилась необычная инновация – лазерная установка, которая проецирует в небо цветные лучи. Комплекс из трех лазеров заработал на 1319-м километре трассы М-4 "Дон" в пилотном режиме, сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

Устройство генерирует световые лучи синего, красного и зеленого цветов, которые расходятся над дорожным полотном более чем на три километра. Задача – привлечь внимание водителей на подъезде к Краснодару и помочь им лучше сосредоточиться на дороге.

– Технология не нова: впервые ее испытали в Китае, где она показала хорошие результаты, – отмечают в "Автодоре".

Световые сигналы снижают риск засыпания за рулем и повышают бдительность на длинных прямых участках – как раз там, где монотонность движения особенно опасна. Лазерные лучи работают как визуальный раздражитель: они "встряхивают" водителя и не дают ему потерять концентрацию.

Трасса М-4 "Дон" – одна из самых загруженных в стране, а Восточный обход Краснодара входит в число напряженных участков с высокой интенсивностью движения. Кубанский участок стал пилотной площадкой. После тестирования в Краснодаре "Автодор" рассмотрит возможность внедрения системы на других дорогах компании – от федеральных трасс до крупных обходов. Об этом пишет KubanPress.