Потратила деньги для малоимущих на свои кредиты: женщина из Кузбасса ответит за аферу

Как сообщает прокуратура Кемеровской области – Кузбасса, 31-летнюю жительницу Чебулинского района признали виновной в мошенничестве. По версии обвинения, она получила государственную помощь для малоимущих по социальному контракту, но потратила выплату не на обещанные покупки.

Женщина обратилась за поддержкой в управление социальной защиты населения Чебулинского муниципального округа. Для оформления выплаты она подала заявление и необходимые документы. После их рассмотрения с ней заключили социальный контракт на 112 тысяч рублей.

По условиям контракта на эти деньги нужно было приобрести мебель, одежду и предметы быта. Однако, как выяснилось в суде, всю сумму женщина направила на погашение долгов.

– Вину в совершении преступления женщина признала в полном объеме, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Суд назначил ей 150 часов обязательных работ. Кроме того, по иску прокурора с осуждённой взыскали 112 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу, а документы для взыскания денег передали судебным приставам по месту жительства женщины.