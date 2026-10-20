Хватит винить осень: почему на самом деле растет ваша тревога

С наступлением осени многие замечают, что становятся более тревожными или раздражительными. Однако психологи предупреждают: утверждение, что в это время года "обязательно обостряются все неврозы", неверно. Само понятие невроза слишком широкое. Об этом VSE42.Ru рассказал Илья Кутнюк – MBA, магистр экономики и магистр психологии, основатель и автор методологии KIV.

По его словам, один из главных механизмов сезонного аффективного расстройства – реакция на сокращение светового дня и сбой циркадных ритмов.

– У людей, уже склонных к тревоге или снижению настроения, сезонные изменения, нарушение режима сна, нехватка света и накопленная за год нагрузка действительно могут усиливать симптомы, – пояснил эксперт.

С этим согласна и Юлия Медведева – главный методолог института психологии при НАМО им. Бородина. По ее словам, на практике осенью люди действительно чаще жалуются на усиление тревоги или ухудшение состояния при уже имеющемся расстройстве. Но говорить о массовом обострении неврозов было бы неправильно.

– Гораздо продуктивнее говорить о конкретных симптомах: что именно вас беспокоит? Это повышенная фоновая тревожность, навязчивые мысли, панические атаки или нарушения сна? Конкретика помогает понять, с чем мы имеем дело, и как именно можно себе помочь, – отметила Юлия Медведева.

Специалисты советуют не списывать все на осень, а внимательнее относиться к своему состоянию. Если тревога мешает жить, стоит разобраться в конкретных проявлениях и при необходимости обратиться за помощью к специалисту.