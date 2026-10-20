Овсянка спасает кишечник: диетолог рассказала о мощном оружии против болезней

Овсянка давно перестала быть просто "скучной рутиной для похудения" или героем советских анекдотов про Шерлока Холмса. По словам хабаровского врача-диетолога Надежды Долгих, это мощнейший щит против опасных недугов. Но чтобы получить пользу, к выбору крупы нужно подходить с умом.

– Современная пищевая промышленность умудряется превратить лекарство в пустые углеводы. Читайте этикетки, берегите свой микробиом и помните: здоровье куется на тарелке, а не в аптеке! – подчеркивает эксперт.

Цельный овес – настоящий природный кладезь микроэлементов, витаминов и грубых волокон. Регулярное употребление каши запускает трансформацию желудочно-кишечного тракта и укрепляет защитные механизмы организма на клеточном уровне.

– Регулярное включение овсяной каши в ежедневный рацион запускает мощнейшую трансформацию желудочно-кишечного тракта, укрепляя защитные механизмы организма на клеточном уровне благодаря антиоксидантам и протеинам, – рассказывает хабаровский врач.

Помимо этого, нерастворимые волокна в составе злаков действуют как природный "скребок" для кишечника. Они не расщепляются водой, а увеличивают массу пищевого комка, ликвидируя застои и стимулируя регулярную дефекацию – это отличная профилактика запоров.

Попадая в толстый отдел кишечника, растительные волокна работают как мощный пребиотик. Они подпитывают полезные штаммы микроорганизмов, стимулируя их размножение. В процессе ферментации микрофлора синтезирует короткоцепочечные жирные кислоты, критически важные для обмена веществ и защиты от кардиологических патологий.

Также стоит отметить уникальный бета-глюкан – растворимую фракцию клетчатки. Он связывает желчные кислоты в просвете кишки и выводит их наружу. При контакте с жидкостью бета-глюкан превращается в густую гелеобразную субстанцию, которая тормозит процессы переваривания. Это надолго дарит чувство сытости, защищает от переедания и снижает риски изжоги.

Однако не всякая овсянка одинаково полезна. Технологическая обработка сильно влияет на скорость усвоения и гликемический индекс.

Сильно измельченные хлопья или сечка усваиваются быстрее, но могут спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови. В отличие от них, минимально обработанные цельные зерна приносят гораздо больше пользы.

Несмотря на все плюсы, эксперты предупреждают: есть категории людей, которым овсянка может навредить.

Аллергики и больные целиакией: хотя чистый овес не содержит клейковины, из-за особенностей фабричной переработки высок риск перекрестного загрязнения глютеном.

Люди с чувствительным желудком: резкое увеличение доли грубых волокон в меню может вызвать спазмы, газообразование и вздутие. Вводить продукт в рацион таким людям нужно предельно плавно. Об этом пишет Transsibinfo.com.