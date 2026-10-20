Двухэтажное здание, в котором расположен банкетный зал "Пять звёзд" на улице Шатурской, 1 к2, продаётся на известном сайте за 65 млн рублей.

Общая площадь составляет 504,5 квадратных метра в отдельном двухэтажном здании с собственным входом. На втором этаже оборудовaна шикарная куxня c мангaлoм нa угляx. На первом этаже можно открыть втoрoй зал или использовать для производства или склада.

– Бизнес прекрасно работает и приносит доход, – утверждается в описании.

С чем связана продажа, не раскрывается.

Судя по отзывам в Сети, заведение пользуется популярностью, особенно среди тех, кто празднует свадьбу – комментариев о семейном торжестве накопились сотни на разных онлайн-сервисах.

Напомним, в Кемерове также продавали роскошный ресторан в центре за 300 млн рублей, а также известный бар.