Героя России Асылханова, пропавшего в Кузбассе, убрали из важного списка

Герой РФ Алексей Асылханов, пропавшей в Юрге в апреле, исключён из преподавательского состава Юргинского техникума агротехнологий и сервиса, выяснила "РГ".

Асылханов числился как педагог дополнительного образования. Его трудовой стаж составлял 2 года, из них педагогический стаж на тот момент достигал 7 месяцев.

Техникум пока не прокомментировал исключение Асылханова.

Произошло и ещё одно: жена Алексея Валерия с конца сентября перестала отвечать на звонки журналистов. Предположительно, это связано с родами, которые планировались как раз в сентябре.

Напомним, Асылханов пропал 3 апреля, с тех пор прошло более полугода. Камеры засняли, как он садится в неизвестную машину и куда-то уезжает, и с тех пор о его судьбе ничего достоверно не известно. СК возбудил уголовное дело, также его внесли в федеральную базу розыска МВД как без вести пропавшего.