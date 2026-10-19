Разбил три машины и сбежал: пьяный кузбассовец устроил дерзкий погром во дворе

В Новокузнецке полицейские нашли и наказали водителя, который устроил аварию во дворе и сбежал. Мужчина был пьян, не имел прав и управлял машиной сожительницы без ее разрешения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В дежурную часть обратился местный житель. Он рассказал, что во дворе по улице Косыгина водитель автомобиля "Тойота" наехал на припаркованные транспортные средства и уехал. Кроме того, публикация об этом инциденте появилась в соцсетях.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя на соседней улице. Им оказался 44-летний житель Алтайского края.

– Полицейские выяснили, что задержанный повредил автомобили "Митсубиси", "Киа" и ВАЗ. Сумма причиненного ущерба устанавливается, – говорится в сообщении.

Результаты освидетельствования показали, что уровень алкоголя в организме водителя в 5 раз превышает допустимый. Также выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, а автомобиль он взял у сожительницы без спроса. Иномарку поместили на специализированную стоянку.

На нарушителя составили протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения") и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Санкции статей предусматривают административный арест до 15 суток или штраф в размере 45 000 рублей.