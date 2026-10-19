Автомобиль вылетел в кювет после ДТП в Кузбассе

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Информация была опубликована в соцсетях.
Так, очевидцы сообщили, что в городе произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел в кювет. Судя по опубликованным кадрам, второй участник аварии также получил серьезный урон – передняя часть машины оказалась разбита.
– День жестянщика в Ленинске-Кузнецком продолжается. Один отправил второго в кювет, – говорится в сообщении.
Автор публикации предупреждает водителей о скользкой дороге и просит соблюдать осторожность.
– Будьте, пожалуйста, аккуратнее, что же вы себя и окружающих не бережете? – написал очевидец.