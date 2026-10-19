Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет после ДТП в Кузбассе

В Кузбассе легковой автомобиль в результате аварии вылетел в кювет.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Информация была опубликована в соцсетях.

Так, очевидцы сообщили, что в городе произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел в кювет. Судя по опубликованным кадрам, второй участник аварии также получил серьезный урон – передняя часть машины оказалась разбита.

– День жестянщика в Ленинске-Кузнецком продолжается. Один отправил второго в кювет, – говорится в сообщении.

Автор публикации предупреждает водителей о скользкой дороге и просит соблюдать осторожность.

– Будьте, пожалуйста, аккуратнее, что же вы себя и окружающих не бережете? – написал очевидец.

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
Фото: VSE42.Ru
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