Станок «съел» руку рабочего: в Кузбассе расследуют тяжёлое ЧП на лесозаготовке

По данным трудовой инспекции Кузбасса, несчастный случай произошёл 15 октября в ООО "Лесной двор". Работник занимался деревообрабатывающим станком, когда кора застряла и помешала работе. Мужчина потянулся убрать её, но станок не выключил. Движущиеся детали затянули его куртку и руку. Травма оказалась тяжёлой – это подтвердило медицинское заключение.

Инспекция начала разбираться в обстоятельствах происшествия и проверять, как на предприятии соблюдали правила безопасности. Ведомство выяснит, что привело к травме и почему работник оказался у работающего станка во время попытки убрать застрявшую кору.

– В ходе расследования будут детально выявлены все причины и обстоятельства происшествия, – отметил заместитель руководителя инспекции Валерий Бучнев.

Также проверят, были ли у работников средства индивидуальной защиты и как на предприятии следили за безопасной эксплуатацией оборудования.

Инспекция оценит условия труда в организации, проведение инструктажей и использование защитных средств. Отдельно проверят, отключали ли оборудование при вспомогательных действиях. По итогам расследования ведомство намерено установить, что именно произошло на предприятии и какие обстоятельства привели к тяжёлой травме.