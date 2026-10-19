"Отличный подарок к празднику": кузбасским врачам раздали новые автомобили

Сегодня, 19 октября, 59 новых машин отправились в кузбасские больницы. Ключи от автомобилей представителям 26 медучреждений вручил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
В автопарк больниц поступили автомобили Lada Granta и "УАЗ Патриот". Новый транспорт будут использовать для экстренных выездов, перевозки пациентов и доставки лекарств.
– Новому транспорту особенно рады водители – получили отличный подарок к профессиональному празднику, Дню автомобилиста, – подчеркнул в своих соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.
Как отметил Илья Середюк, обновление автопарка больниц продолжится. За последние шесть лет для медицинских организаций Кузбасса приобрели 293 автомобиля.
– Технику удалось купить благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", – отметил губернатор.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что кузбасским больницам передали семь легковых автомобилей.