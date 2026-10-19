Общество

"Отличный подарок к празднику": кузбасским врачам раздали новые автомобили

В Кузбассе десятки новых автомобилей передали медицинским организациям региона.

Сегодня, 19 октября, 59 новых машин отправились в кузбасские больницы. Ключи от автомобилей представителям 26 медучреждений вручил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В автопарк больниц поступили автомобили Lada Granta и "УАЗ Патриот". Новый транспорт будут использовать для экстренных выездов, перевозки пациентов и доставки лекарств.

– Новому транспорту особенно рады водители – получили отличный подарок к профессиональному празднику, Дню автомобилиста, – подчеркнул в своих соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Как отметил Илья Середюк, обновление автопарка больниц продолжится. За последние шесть лет для медицинских организаций Кузбасса приобрели 293 автомобиля.

– Технику удалось купить благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", – отметил губернатор.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что кузбасским больницам передали семь легковых автомобилей.

Фото: тг / Андрей Тарасов
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