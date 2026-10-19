Картофельное пюре часто называют врагом стройности и советуют исключить из меню, однако диетологи считают такой подход ошибочным. По словам хабаровского врача-диетолога Надежды Долгих, в этом блюде скрыт большой потенциал для здоровья. Главное – правильно его готовить.

По словам специалиста, вред организму наносит не сам корнеплод, а огромное количество жиров и соли, которые мы добавляем в пюре.

– Стоит лишь пересмотреть подход, заменив вредное жирное молоко и сливочное масло на легкие бульоны и ароматную зелень, как любимое кушанье заиграет совершенно новыми красками на страже долголетия, – подчеркивает Надежда Долгих.

Мало кто задумывается о роли калия, регулирующего сосудистый тонус, но обычная порция толченых картофельных клубней способна дать фору бананам.

– Картофель действует как мощнейший щит кровеносной системы. Содержащийся в нем калий активно выводит избыток соли, эффективно предотвращая опасные скачки давления, – рассказывает диетолог.

Многие убеждены, что сытный гарнир неизбежно откладывается лишними сантиметрами на талии. Однако сырой картофель содержит крахмал, который организм переваривает очень медленно, помогая дольше сохранять сытость. Обычная варка разрушает эту структуру, но если готовое пюре полностью охладить, часть геля трансформируется обратно в резистентный крахмал.

– Резистентный крахмал – это, по сути, своего рода пребиотик. Он полезен для улучшения состава микробиома кишечника, – говорит Надежда Долгих.

Также питательная ценность картофельного пюре включает аскорбиновую кислоту, пиридоксин и полифенолы. Эти вещества подавляют очаги воспалений, укрепляют защитные силы и оберегают сердце. Отметим, что в этом и кроется секрет сытности традиционного амурского салата – картофельной талы, где тонко нарезанная картошка бланшируется в кипятке. Об этом пишет Transsibinfo.com.