Плесень и +10 в квартирах: жители частного сектора Новосибирска бьют тревогу из-за холода

В Ленинском районе Новосибирска жители частного сектора остались без отопления спустя три дня после того, как город официально подключили к теплу. В домах на 1-м и 4-м переулках Костычева, а также на улицах Серафимовича и Вертковской температура опустилась до +10…+13 градусов. Люди жалуются, что в помещениях сыро и уже появилась плесень. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.

По словам местных жителей, проблему с теплоснабщением выявили еще в мае, однако ремонтные работы начались только в октябре – после многочисленных обращений в различные инстанции.

В разговоре с корреспондентом жительница частного сектора ояснила, что дефект на теплотрассе обнаружили еще весной во время гидравлических испытаний. Все лето никаких работ на проблемном участке не проводили, а после начала отопительного сезона жители несколько недель пытались добиться ремонта.

– Мы обращались в прокуратуру, администрацию Кировского района, на сайт Новосибирской области. В итоге написали и Александру Бастрыкину. Сегодня после многочисленных обращений увидели бригаду специалистов. Нам обещают, что отопление дадут сегодня, – рассказала местная жительница.

Из-за холода люди вынуждены использовать электрические обогреватели, что увеличивает расходы на коммунальные услуги.

Жители также опасаются за состояние труб, проложенных по территории частных домовладений. По их словам, во время майских испытаний систему проверяли под высоким давлением, после чего летом обнаруженные повреждения привели к затоплению колодцев. Люди боятся, что после подачи отопления могут возникнуть новые аварии на участках трубопровода.

В поисках решения проблемы жители написали петицию с требованием устранить дефекты на объектах теплоснабжения.

– В наших домах до сих пор полностью отсутствует отопление. Температура в жилых помещениях не поднимается выше 11–12 градусов Цельсия. В домах сыро, уже образуется плесень, замерзают дети и пожилые люди, а использование электрических обогревателей создает колоссальную нагрузку на электросети и грозит пожарами, – говорится в тексте петиции.

В пресс-службе СГК пояснили, что дефект планируют устранить уже сегодня. Бригада меняет большой отрезок поврежденной трубы – 24 метра, который проходит под дорогой.