Попал в историю: кемеровчанин совершил спортивный подвиг в Турции

Кемеровчанин Василий Корыткин выиграл международный сверхмарафон Cappadocia Ultra Trail 2026 в Турции и установил новый рекорд трассы на дистанции 119 километров. Ближайшего соперника спортсмен опередил на 50 минут, а прежний рекорд улучшил более чем на 21 минуту.

– Василий – мастер спорта России международного класса, участник, призер и победитель многих международных и российских ультрамарафонов, – сообщает администрация Кемерова.

Cappadocia Ultra Trail проходит среди природных ландшафтов Каппадокии, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чтобы преодолеть 119 километров с суммарным набором высоты 3761 метр, кемеровчанину потребовалось 10 часов 38 минут 35 секунд. Это время стало новым рекордом трассы.

Отмечается, что всего в соревнованиях приняли участие 2293 спортсмена. Флагманскую дистанцию в 119 километров выбрал 221 участник.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что одиннадцатилетний спортсмен из Новокузнецка установил новый рекорд России.