Две кемеровчанки сдали квартиры одному мужчине и лишились 185 000

Как сообщает УМВД России по Кемеровской области, в Кемерове суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, которого признали виновным в двух кражах. Мужчина ранее уже был судим за грабёж, кражу и угон. Теперь ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

История началась в декабре прошлого года. В полицию обратились две жительницы города: они рассказали, что сдавали квартиры мужчине, а после его выезда обнаружили пропажу бытовой техники.

– Общая сумма причиненного ущерба составила около 185 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Следствие выяснило, что похититель действовал в течение двух дней и забирал вещи из обеих арендованных квартир. Среди похищенного оказались телевизоры, стиральные машины, холодильники, утюги, фены и чайники. Он также вынес духовой шкаф, варочную панель, микроволновую печь и махровые полотенца.

Часть техники мужчина вывез на такси и сдал в комиссионный магазин. Полученные деньги он потратил на алкоголь, который выпил со знакомыми. После обращения женщин сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. По данным полиции, во время расследования удалось изъять часть похищенного имущества.

Мужчину признали виновным по двум эпизодам кражи, совершённым с причинением значительного ущерба. Суд назначил ему три года колонии строгого режима.