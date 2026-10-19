Схема с маткапиталом обернулась 6 годами колонии для кузбассовцев

Четверых участников группы осудили в Кемерове за мошенничество со средствами материнского капитала. Как сообщает прокуратура Кемеровской области, Центральный районный суд назначил им от трёх до шести с половиной лет лишения свободы. Каждый получил срок с учётом своей роли в схеме.

По данным Следкома, с 2018 по 2022 год участники находили людей, которым полагалась господдержка после рождения третьего или последующих детей. Отмечается, что многие из них испытывали материальные трудности. Людей уговаривали подписывать договоры купли-продажи жилья, хотя никто не собирался по-настоящему покупать или продавать дома.

Для оформления бумаг подбирали жилье, которое не отвечало требованиям закона. Сделки оставались только на бумаге: деньги продавцам не передавали. Вместо этого участники оформляли в кредитной организации займы на суммы, указанные в договорах. Затем займы гасили средствами материнского капитала.

Людям, на которых оформляли выплаты, передавали по 100 тысяч рублей. Остальные деньги участники забирали себе. Всего, как отметили в прокуратуре Кемеровской области, они похитили более 4 млн рублей.

– Всего соучастники похитили более 4 млн рублей, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Осуждённые будут отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также обязал их возместить потерпевшим причинённый ущерб.