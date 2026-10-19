Опасное межсезонье и статистика ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 12 по 18 октября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 297 нарушений правил дорожного движения: 172 – среди пешеходов, 4 125 – среди водителей.
- 167 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 237 – попались на езде без прав;
- 117 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 253 – нарушили правила перевозки детей;
- 252 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 103 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 137 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 237 – не пропустили пешехода.
Произошло 58 ДТП, в которых 2 человека погибли и 91 травмирован.
Учащиеся кадетского класса МБОУ "Верх-Чебулинская СОШ" посетили сразу две уникальные площадки в Кемерове – Музей истории Госавтоинспекции Кузбасса и Детско-юношеский центр безопасности дорожного движения.
В музее ребята увидели редкие архивные документы, свистки, форму постовых прошлых десятилетий, эволюцию регулировочных жезлов, легендарный мотоцикл ИЖ-49 послевоенных лет и раритетный автомобиль Ford 40-х годов.
В детско-юношеском центре гостям напомнили ключевые правила дорожного движения для пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности. А потом ребята перешли к практике: переходили зебру и управляли электросамокатами и электрокарами по всем правилам.
Автомобилистам следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких манёвров.
Необходимо заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов и мест вероятного появления людей, быть готовым к внезапному выходу на проезжую часть человека, особенно в тёмное время суток.
Пешеходам – переходить дорогу только в разрешённых местах, предварительно убедившись, что водители пропускают. В тёмное время суток – использовать световозвращающие стикеры.
На встрече рассматривались вопросы профилактики вовлечения детей в мошенничество в Интернете, в экстремистскую и террористическую деятельность, обеспечения безопасности детей на дорогах, при пожарах, а также были даны рекомендации психолога по эффективному взаимодействию с детьми и подростками в период адаптации к учебному процессу.
Замначальника Госавтоинспекции Кузбасса Иван Агарков рассказал о статистике аварийности с участием несовершеннолетних до 16 лет с начала года: 253 ДТП, в которых 9 детей погибли, 269 травмированы.
В рамках рейда было проверено более 10 автобусов.
У одного из водителей выявили сразу два нарушения: нет карты водителя в тахографе и диагностической карты. Общая сумма штрафов для водителя может составить 7 000 рублей.
Автоинспекторы уделяют особое внимание техническому состоянию автобусов, наличию и актуальности разрешительных документов, соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также требованиям по перевозке пассажиров.
На записи, которая поступила в ГАИ, было зафиксировано, как водитель кроссовера Toyota на проспекте Шахтёров отказался пропустить скорую помощь с включенными спецсигналами.
Инспекторы оперативно нашли нарушителя – 58-летнего местного жителя, который проигнорировал звуковые и световые сигналы спецтранспорта, спешившего на экстренный вызов.
На мужчину составлен протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. Назначен штраф 7 500 рублей.