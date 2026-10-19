Опасное межсезонье и статистика ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

Автомобилистам следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких манёвров.

Необходимо заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов и мест вероятного появления людей, быть готовым к внезапному выходу на проезжую часть человека, особенно в тёмное время суток.

Пешеходам – переходить дорогу только в разрешённых местах, предварительно убедившись, что водители пропускают. В тёмное время суток – использовать световозвращающие стикеры.