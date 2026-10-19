Кузбассовец отсудил у жителя Воронежа 150 тысяч: история обмана

За помощью в прокуратуру обратился брат погибшего военного.

По данным ведомства, перевод произошёл в мае 2025 года и деньги ушли на счёт жителя Воронежской области. Потерпевший действовал под влиянием мошенников и отправил деньги на указанные ими реквизиты. По факту обмана следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Во время расследования выяснили, кому принадлежал банковский счёт, на который поступили средства.

– Им оказался житель Воронежской области, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Чтобы вернуть деньги, прокурор Анжеро-Судженска обратился в суд с иском к владельцу счёта. В заявлении потребовали взыскать 150 тысяч рублей как неосновательное обогащение. Суд поддержал требования прокурора, и похищенную сумму вернули потерпевшему.