Ушла без верхней одежды и денег: в Екатеринбурге разыскивают девочку-вундеркинда

Юная шахматистка Аглая Пехташева пропала после турнира в Екатеринбурге. Девочка участвовала в соревнованиях в ТЦ Veer Mall 18 октября. Около 17:00 турнир завершился, однако домой 12-летняя школьница не пришла. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

По словам волонтеров, после напряженной игры, на эмоциях, девочка убежала от мамы. С тех пор на связь она не выходит, и где находится – неизвестно. К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы поисково-спасательных отрядов.

– Аглая ушла без верхней одежды и денег. На ней были голубая джинсовая рубашка, футболка, джинсы и балетки, – добавляют волонтеры.

Если вы видели Аглаю или знаете, где она может находиться, сообщите об этом по телефону горячей линии "ЛизаАлерт" 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Отметим, что Аглая Пехташева – трехкратная чемпионка Свердловской области по классическим шахматам, рапиду и блицу. Летом 2026 года девочка стала кандидатом в мастера спорта. В 2022 году она снималась в шоу "Вундеркинды", а в 2018 году, когда ей было всего три года, участвовала в шоу "Лучше всех". Тогда она покорила зрителей тем, что знала стили, жанры и техники написания почти 200 картин известных мировых художников, а также могла рассказывать более 20 стихотворений. О этом пишет "КП-Екатеринбург".