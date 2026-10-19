Банкротство не всегда спасает от долгов: кузбассовцам рассказали об исключениях

После банкротства долг за повреждённое в аварии имущество может остаться. Если человек причинил ущерб умышленно или по грубой неосторожности, суд вправе не списывать эту задолженность. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу.

Обычно после банкротства оставшиеся долги списывают. Но это правило не работает, если человек, например, обманывал кредиторов, намеренно уклонялся от выплат или скрывал имущество. К отдельным исключениям закон относит и обязанность возместить ущерб, причинённый чужому имуществу умышленно или по грубой неосторожности.

В Росреестре рассказали о случаях, когда виновник ДТП обращается за банкротством, но не выплачивает потерпевшему деньги за причинённый ущерб. Иногда такая задолженность оказывается единственной. Если суд уже обязал человека заплатить, но тот не сделал этого ни добровольно, ни после решения суда, это может повлиять на исход дела о банкротстве.

– Поэтому важно добросовестно относиться к своим обязательствам и не рассчитывать, что процедура банкротства освободит от ответственности за любой причиненный ущерб, – отмечает начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу Елена Мостовщикова.

Решение о том, останется ли долг после банкротства, принимает суд. Он оценивает обстоятельства конкретного дела, в том числе то, как был причинён ущерб и как должник вёл себя после аварии.