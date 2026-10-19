Кого и когда можно будет добывать: в Ростовской области утвердили сроки охоты

Согласно опубликованным на сайте Минприроды документам, в Ростовской области утвердили сроки охоты на ряд животных. Так, сезон на зайца-русака стартует 7 ноября 2026 года и продлится до конца января 2027-го.

– Также 7 числа жители Ростовской области смогут охотиться на лисицу, корсака и енотовидную собаку. Их разрешено отстреливать до 28 февраля 2027 года, – говорится в сообщении.

Помимо этого, в конце октября завершится сезон охоты на барсука, который начался 15 августа 2026 года. Ранее также сообщалось, что в конце декабря закончится сезон охоты на фазана, а на серую куропатку можно будет охотиться до 6 декабря. Об этом пишет Rostov Gazeta.