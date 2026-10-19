"Нас никто не слышит": жителей кемеровского посёлка хотят отрезать от всего мира

В разъезде Буреничево, который находится в Кемеровском округе, на западе от кузбасской столицы, вот-вот закроют единственный удобный путь к домам, рассказал сайту VSE42.Ru местный житель. Он пояснил, что 30 октября РЖД полностью закроет тоннель под железной дорогой, через который жители попадают к своим домам. А делается это из-за жалоб жителей посёлка Пригородный, которые возмущены тем, что жители Буреничево ездят рядом с ними.

– Тоннель – наша единственная дорога. Без него мы будем отрезаны от мира. Машины придётся бросать перед тоннелем и идти пешком. Ни скорая, ни МЧС, ни полиция тоже не смогут к нам проехать. Уже сил нет, нас никто не слышит, – сказал собеседник.

К тоннелю уже везут бетонные блоки – вероятно, чтобы перекрыть проезд навсегда.