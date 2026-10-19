"Нас никто не слышит": жителей кемеровского посёлка хотят отрезать от всего мира

Жители окрестности Кемерова бьют тревогу из-за того, что единственный путь к их домам скоро перекроют. После этого останется продираться через поле или лезть через железную дорогу.
В разъезде Буреничево, который находится в Кемеровском округе, на западе от кузбасской столицы, вот-вот закроют единственный удобный путь к домам, рассказал сайту VSE42.Ru местный житель. Он пояснил, что 30 октября РЖД полностью закроет тоннель под железной дорогой, через который жители попадают к своим домам. А делается это из-за жалоб жителей посёлка Пригородный, которые возмущены тем, что жители Буреничево ездят рядом с ними.
– Тоннель – наша единственная дорога. Без него мы будем отрезаны от мира. Машины придётся бросать перед тоннелем и идти пешком. Ни скорая, ни МЧС, ни полиция тоже не смогут к нам проехать. Уже сил нет, нас никто не слышит, – сказал собеседник.
К тоннелю уже везут бетонные блоки – вероятно, чтобы перекрыть проезд навсегда.
В администрации Кемеровского округа нам пояснили, что указанный "тоннель" – это технологическая конструкция, принадлежащая РЖД и вообще не предназначенная для автомобилей. В ведомстве добавили, что в Буреничево останется более длинная дорога из посёлка Пригородный.
Однако житель разъезда указывает, что эта дорога тоже не годится для машин.
– Там действительно есть дорога. Полевая, грунтовая дорога. Без дорожного покрытия. Там уазик не проезжает даже, уже всё пробовали, – сокрушается кузбассовец.
Приводить эту дорогу в адекватное состояние никто тоже не собирается, подчёркивает собеседник.
Напомним, тоннель уже перекрывали в январе 2025 года, и половина разъезда была отрезана от мира.