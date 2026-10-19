Как пересчитать плату за коммунальные услуги – ответ ГЖИ Кузбасса

Кузбассовцы могут сделать перерасчёт платы на коммунальные услуги в двух случаях – если ресурсы предоставлялись с нарушениями или если в квартире долго никто не жил, рассказывает в понедельник Госжилинспекция региона.

В первом случае это слишком долгие перебои с подачей ресурса или слишком сильное отклонение параметров от нормы.

– Например, температура в квартире ниже нормы, горячая вода недостаточно тёплая, длительное отключение света или воды и другие случаи. Размер перерасчёта зависит от вида услуги и степени отклонения, – поясняет ГЖИ.

По действующим санитарным нормативам, если температура горячей воды ниже 65 градусов, но выше 40, плата снижается на 1% за каждые 3 градуса от нормы, а если ниже 40 градусов, то стоимость идёт как за холодную воду. Для фиксации нарушений нужно звонить в УК.



Во втором случае перерасчёт положен за временное отсутствие более пяти полных календарных дней подряд. Это касается услуг, начисление по которым зависит от числа жильцов. Заявление нужно подать или до отъезда, или в течение 30 дней после возвращения. Однако не на все услуги можно снизить стоимость.



Для перерасчёта собственник должен обратиться с заявлением в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Часть вопросов можно решить через госуслуги.