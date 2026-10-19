В кемеровском ТЦ появится святыня: где и когда её можно будет увидеть

В Кемерове посреди торгового центра выставят чудотворную икону. Прикоснуться к святыне можно будет прямо в "Лапландии".

С 31 октября по 8 ноября в ТРЦ "Лапландия" пройдёт XIX Международная православная выставка "От покаяния к воскресению России". Мероприятие посвящено Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

Посетители смогут прикоснуться к чудотворной Чимеевской-Казанской иконе Божьей Матери. Также среди святынь будет копия чудотворной иконы "Кассопитра" и список Чимеевской иконы.

Выставка-ярмарка откроется 31 октября в 12:00 молебном "На начало благого дела".

В культурно-просветительскую программу включили экспозицию "Светоч Земли Русской", посвящённую Сергию Радонежскому. Также пройдёт беседа с Артемием Владимировым из Москвы – настоятелем храма Живоначальной Троицы, пишет PROKUZBASS.RU со ссылкой на кузбасскую митрополию.