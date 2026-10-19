Экономика

Расходы на расселение кузбассовцев из аварийных домов взлетели втрое – список адресов

Кузбасские власти скорректировали программу расселения аварийного жилья, увеличив расходы втрое, а число семей, попадающих в неё, – более чем втрое.

В Кузбассе за несколько лет собрались потратить на переселение из ветхих домов более 1 000 семей, следует из постановления, которое подписал вице-губернатор Андрей Панов.

– За счёт средств Программы будет переселено 1 166 семей и расселено 54 448,95 кв. метра аварийного жилищного фонда, – сказано в новой версии документа.

Общие затраты на реализацию программы превысят 4,5 млрд рублей.

Изначально программа была рассчитана на прошлый и этот годы, расселить хотели 338 семей и 15 865 кв. метров аварийного жилья, а расходы оценивались в 1,34 млрд рублей. Теперь же программа продлена на 2027 год.

Попадают в программу дома, признанные в Кузбассе аварийными после 1 января 2017 года. В список на данный момент включено 147 адресов.

Из них в Кемерове – 13 адресов:

  • 3-й Иланский, д. 2 
  • проспект Кузнецкий, д. 1336
  • проспект Ленина, д. 16
  • ул. 1-я Бутовская, д. 68
  • ул. Каркасная, д. 19
  • ул. Кирова, д. 13
  • ул. Спартака, д. 9
  • ул. Стройгородок, д. 10
  • ул. Стройгородок, д. 11 
  • ул. Стройгородок, д. 3
  • ул. Стройгородок, д. 4
  • ул. Стройгородок, д. 8 
  • ул. Типовая, д. 15.

В первой версии программы расселяемых в Кемерове адресов было шесть.

Часть домов планируется расселить до конца 2026 года, остальные – до конца 2027 года.

Полный список адресов есть в постановлении.

Фото: VSE42.Ru
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