Расходы на расселение кузбассовцев из аварийных домов взлетели втрое – список адресов

Кузбасские власти скорректировали программу расселения аварийного жилья, увеличив расходы втрое, а число семей, попадающих в неё, – более чем втрое.
В Кузбассе за несколько лет собрались потратить на переселение из ветхих домов более 1 000 семей, следует из постановления, которое подписал вице-губернатор Андрей Панов.
– За счёт средств Программы будет переселено 1 166 семей и расселено 54 448,95 кв. метра аварийного жилищного фонда, – сказано в новой версии документа.
Общие затраты на реализацию программы превысят 4,5 млрд рублей.
Изначально программа была рассчитана на прошлый и этот годы, расселить хотели 338 семей и 15 865 кв. метров аварийного жилья, а расходы оценивались в 1,34 млрд рублей. Теперь же программа продлена на 2027 год.
Попадают в программу дома, признанные в Кузбассе аварийными после 1 января 2017 года. В список на данный момент включено 147 адресов.
Из них в Кемерове – 13 адресов:
- 3-й Иланский, д. 2
- проспект Кузнецкий, д. 1336
- проспект Ленина, д. 16
- ул. 1-я Бутовская, д. 68
- ул. Каркасная, д. 19
- ул. Кирова, д. 13
- ул. Спартака, д. 9
- ул. Стройгородок, д. 10
- ул. Стройгородок, д. 11
- ул. Стройгородок, д. 3
- ул. Стройгородок, д. 4
- ул. Стройгородок, д. 8
- ул. Типовая, д. 15.
В первой версии программы расселяемых в Кемерове адресов было шесть.
Часть домов планируется расселить до конца 2026 года, остальные – до конца 2027 года.
Полный список адресов есть в постановлении.