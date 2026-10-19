В Кузбассе ребенок почти год жил в больнице в надежде получить донорский орган

Почти год 17-летний пациент ждал подходящую донорскую почку. Всё это время его состояние требовало гемодиализа – процедуры, при которой работу почек частично выполняет специальный аппарат. Как сообщает министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях, операцию провели врачи Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева.

К трансплантации юноша пришёл не сразу.

– Изначально у пациента были противопоказания к трансплантации, – подчеркнул глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов.

По его данным, только после подготовки стало возможным ждать подходящий орган и готовиться к операции. В лечении участвовали специалисты центра трансплантации и педиатрического специализированного отделения.

тарасов отмечает, что гемодиализ особенно тяжело сказывается на детях: им приходится почти постоянно оставаться в больнице. Взрослые обычно получают такую заместительную терапию несколько раз в неделю, а для юных пациентов лечение связано с куда более частым пребыванием в медучреждении.

Теперь подростку предстоит принимать иммуносупрессивную терапию. Она нужна, чтобы организм воспринимал пересаженную почку и не отторгал её. Когда специалисты подберут подходящую схему лечения, юноша сможет вернуться к обычным для своего возраста делам – пойти в школу и проводить время с друзьями.