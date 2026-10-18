Хватит выкидывать зелень: простой способ сохранить всю пользу до весны

Чтобы сохранить зелень на зиму, достаточно вымыть ее, хорошо обсушить, нарезать и заморозить небольшими порциями. Об этом VSE42.Ru рассказала нутрициолог Наталия Муратова – преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина.

По словам эксперта, такой способ подходит для укропа, петрушки, зеленого лука и любой другой зелени. В дальнейшем замороженные порции можно сразу добавлять в супы, рагу, омлеты и другие горячие блюда, не тратя время на разморозку.

– Еще один удобный вариант – заморозить зелень порционно в формочках с небольшим количеством воды или растительного масла, – отметила Муратова.

Этот способ удобен, если зелень будет использоваться для приготовления блюд – например, для добавления в соусы или при жарке. Также для супов и горячих блюд подходит сушка. Вкус и текстура у сушеной зелени будут другими, но как приправа она прекрасно работает и занимает мало места.