"Красные флаги" и бюджет: что россиянки ждут от первого свидания

Представления россиянок о том, сколько стоит первая встреча, различаются в зависимости от региона, пишет "Газета.Ru". Самые высокие ожидания по бюджету первого свидания оказались у жительниц Омска и Тюмени – в этих городах уместной суммой женщины назвали 10,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Sunlight.

На третьем месте оказалась Москва, где женщины ориентируются на 10 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде и Красноярске уместной суммой назвали 9,9 тыс. рублей, в Уфе – 9,7 тыс., а в Казани и Санкт-Петербурге – по 9,6 тыс. рублей.

– Меньше всего ожидаемые траты на первое свидание составляют в Воронеже – 6,1 тыс. рублей. В Волгограде показатель составил 6,5 тыс., а в Перми – 6,7 тыс. рублей, – говорится в исследовании.

При этом для трети россиянок сумма трат на первую встречу не имеет значения – важнее взаимная симпатия, внимание и комфорт. Еще 26% респонденток считают подходящим для встречи бюджет от 10 до 20 тысяч рублей.

Также женщины назвали "красные флаги" – то, что оттолкнет их на первом свидании. Больше всего участниц исследования (40%) отталкивают неприятный запах и избыток парфюма. Более 36% назвали неопрятность: грязную обувь, неухоженные волосы и бороду. Каждая третья не готова мириться с неуместными шутками и вопросами о весе, доходах или причинах прошлых расставаний.

Главными признаками привлекательного поведения россиянки назвали хорошее чувство юмора без токсичности (25%) и готовность мужчины спокойно оплатить счет в ресторане (25%).