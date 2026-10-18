Дождь, снег и ветер: синоптики рассказали о погоде в Красноярске до конца месяца

Последние дни октября в Красноярске не порадуют теплом: погода будет прохладной, а небо – преимущественно пасмурным. Днем столбики термометров в основном будут показывать от +1 до +3 градусов. Лишь в пару дней сервис обещает чуть более теплую погоду (+6...+7) и более холодную (0...-1). Об этом сообщает "Проспект Мира" со ссылкой на Gismeteo.

По ночам ожидается небольшой минус. Ближайшая неделя выдастся ветреной. К концу месяца почти все время будет пасмурно, а синоптики прогнозируют либо небольшой дождь, либо небольшой снег. В такие дни на дорогах может образовываться гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.

Судя по прогнозу, резкого похолодания не ожидается, но и осеннего тепла тоже.