До -12 и гололедица: какой будет погода в Кузбассе 19 октября

Так, синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на понедельник, 19 октября. Судя по всему, в Кузбассе похолодает еще сильнее.

Ночью в регионе похолодает до – 2...-7 градусов, местами столбики термометров могут опуститься до – 12. Днем воздух прогреется до – 1...+4 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный. Ночью его скорость составит 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем ветер усилится до 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 18 м/с. При этом по югу в горах ветер будет слабее – 2-7 м/с.

– Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах туманы. На дорогах местами гололедица, – говорится в прогнозе.

В Кемерове ночью ожидается – 4...-6 градусов, днем – +2...+4. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью 2-7 м/с с порывами до 12 м/с, днем 8-13 м/с. В областном центре будет преимущественно без осадков, но на дорогах также возможна гололедица.