Успейте до заморозков: как правильно обрезать яблоню осенью

Осенняя обрезка яблони – это финальный этап подготовки дерева к зиме. Если вовремя убрать слабые и малопродуктивные ветки, дерево легче перенесет холода и накопит силы для урожая в следующем сезоне. Такие рекомендации приводит Inkazan.ru.

Обрезка осенью решает сразу несколько задач: убирает источники инфекции, снижает риск поломки ветвей и помогает дереву оставаться продуктивным. Но перед зимой лучше ограничиться санитарной чисткой, а основное формирование кроны отложить до весны.

– Санитарная очистка. Удаление сухих, сломанных и больных ветвей снижает риск распространения заболеваний, – говорится в материале.

Помимо этого, обрезка прореживает крону: если убрать побеги, растущие внутрь, перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга, улучшится доступ света и циркуляция воздуха. Удаление слабых ветвей помогает дереву эффективнее расходовать ресурсы, а старую яблоню можно омолодить постепенно, за 2–3 года.

Осенью стоит убирать сухие, треснувшие, сломанные и пораженные болезнями ветви, побеги, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся между собой, а также непродуктивные вертикальные "волчки".

– Главные ориентиры – листопад и прогноз погоды. После сбрасывания листвы дерево переходит в состояние покоя, поэтому легче переносит обрезку, – отмечают эксперты.

Процедуру желательно завершить за 2–3 недели до устойчивых заморозков. В средней полосе России это середина октября – начало ноября, на Урале и в Сибири – конец сентября – первая половина октября, в южных регионах – конец октября – ноябрь. Подходящая погода для работы – около +4…+10 °C, без сильных заморозков и дождя. Перед обрезкой инструменты нужно продезинфицировать.

После обрезки крупные срезы обрабатывают в два этапа: сначала дезинфицируют раствором медного или железного купороса, бордоской смесью или марганцовкой, а после высыхания герметизируют садовым варом или специальными пастами.

– Азотные подкормки лучше отложить до весны: они стимулируют рост побегов, которые могут не успеть вызреть до морозов, – советуют специалисты.

Осенью используют фосфорные и калийные удобрения: суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, древесную золу, а также перегной или зрелый компост. Подкормку проводят за 2-4 недели до устойчивых морозов, пока почва не промерзла. После этого приствольный круг можно замульчировать.