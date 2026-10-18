"Когда-нибудь придут к этому": в Казани вновь заговорили о платном въезде в центр

В Казани вернулись к обсуждению ограничений для автомобилей в центре города. Речь идет о платном въезде или полном запрете на движение транспорта в этой зоне. С такой инициативой выступил руководитель администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Об этом сообщает Inkazan.ru.

По словам Салихова, столица Татарстана "когда-нибудь" придет к введению платного въезда в центр. Точных сроков он не назвал. Альтернативой чиновник считает полный запрет на въезд автомобилей в эту зону.

– Опережающая автомобилизация Казани создает серьезную нагрузку на улично-дорожную сеть, – приводит его слова "Реальное время".

Салихов подчеркнул, что это пока не конкретное решение, а лишь ожидаемый этап развития города с учетом высокой автомобилизации.

Отметим, что идея платного въезда в центр Казани обсуждается как минимум с 2016 года. Тогда эксперты заявляли, что это решение погубит бизнес. В 2021 году урбанисты предлагали ввести такую меру в ряде городов, включая Казань. В 2022 году исследование показало, что три четверти казанцев против платного въезда в центр.

В 2024 году эту идею комментировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он говорил, что к 2029 году число автомобилей в столице Татарстана резко вырастет, поэтому нужно увеличивать количество платных парковок. А после того, как он перестанет быть мэром, город придет к платному въезду в центр, заявлял градоначальник.