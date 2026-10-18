Коммунальный вал: татарстанцы побили прошлогодний рекорд по жалобам на ЖКХ

Жители Татарстана за девять месяцев 2026 года направили в Госжилинспекцию 25 146 обращений. Это больше, чем за весь прошлый год. Больше всего жалоб поступило из Казани. Об этом сообщает Inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что с начала года число претензий к коммунальным организациям в республике выросло примерно на 40% и к сентябрю достигло 24 тысяч. Чаще всего жители жаловались на начисления и квитанции за ЖКУ, текущий ремонт общедомового имущества и перебои с горячей водой. Также были жалобы на ненадлежащее содержание подъездов и дворов и проблемы с холодной водой и канализацией. Только за первые три недели сентября жители направили в ГИС ЖКХ 2 074 обращения.

По данным Госжилинспекции Татарстана на 17 октября, по итогам девяти месяцев больше всего жалоб поступило из Казани – 14 742. Это на 39,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– В Набережных Челнах число обращений увеличилось на 35,5%, до 3 464, в Альметьевском районе – на 43%, до 1 724, – говорится в сообщении.

В Зеленодольском районе количество жалоб выросло в 2,5 раза и достигло 1 016. В Нижнекамском районе показатель увеличился на 20%, до 938 обращений. Рост зафиксировали и в Менделеевском районе – на 49%, до 121 жалобы, и в Бавлинском – на 40%, до 49.

В некоторых районах республики обращений стало меньше. В Чистопольском районе их число сократилось примерно на 39%, до 122, в Нурлатском – более чем на 40%, до 34, в Мамадышском – на 27%, до 16. В Кайбицком районе за девять месяцев не поступило ни одной жалобы. Впрочем, в прошлом году от района была направлена всего одна жалоба, что немногим хуже.