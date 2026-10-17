Белый трюфель в Подмосковье: где грибники собирают изысканный деликатес

Сезон тянется с конца лета до января, а опытные грибники выходят на поиски со специально обученными собаками, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

Белый русский трюфель знаком региону не одно столетие. В XIX веке в Московской губернии ежегодно собирали около 100 тонн таких грибов – сегодня о таких объёмах остаётся только мечтать. Самые перспективные места для поиска – лесные массивы в окрестностях Дмитрова, Подольска, Серпухова и Сергиева Посада, а также лесополосы среди полей.

Пик сезона приходится на октябрь–ноябрь, но собирать трюфели можно вплоть до января. Ноябрьские снегопады не обязательно ставят точку: отдельные грибы находят даже под снежным покровом. Правда, без опыта найти деликатес непросто – он прячется в земле и выдаёт себя лишь лёгким бугорком. Собаки чуют его по характерному запаху, а в прохладное время суток обоняние у них особенно обостряется. В XIX веке для этого использовали свиней.

Грибникам советуют искать трюфели в смешанных лесах рядом с дубом, берёзой и осиной, не выкапывать всё подряд и не брать грибы наугад. Трюфельная охота – навык, который приходит с опытом.