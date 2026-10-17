В Приморье леопард показал свою зимнюю шубку - фото

Специалисты "Земли леопарда" рассказывают: к каждому сезону дикие кошки подходят с редкой ответственностью. Летний "наряд" – короткая шерсть, которая спасает от зноя, но совсем не годится для морозов, сообщает издание "Восток – Медиа".

Зато к зиме она превращается в настоящую пушистую шубу. Весь секрет – в плотном подшёрстке, который надёжно держит тепло и не пропускает таёжный холод.

Особенно интересен дальневосточный леопард – самый северный подвид леопарда в мире. Этот пятнистый красавец полностью приспособился к суровому климату юга Приморья, и цифры говорят сами за себя: летом длина шерсти у него всего 2,5 см, а к зиме вырастает до 6–7 см.

С такой "шубой" не страшны ни сильные снегопады, ни пронизывающие ветра. Уже зимний наряд продемонстрировал, пройдя мимо фотоловушки, один из прекрасных пятнистых обитателей края.